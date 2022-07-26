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Медведева раскрыла детали эротической фотосессии для Maxim

Медведева заявила, что съемка для Maxim стала для нее «пинком» в признании сексуальности

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла детали съемки в эротической фотосессии для журнала Maxim. Спортсменка высказалась в интервью каналу Forbes на YouTube.

По словам россиянки, от издания ей поступило предложение, на которое она согласилась, так как ей «уже не 15 лет». «Хотелось заявить о себе, что я не всегда буду в фигурнокатальных платьишках и что я не всегда с ног до головы буду в длиннющих юбках ходить», — заявила Медведева. Она также призналась, что участие в съемках стало пинком в признании своей сексуальности.

Журнал с фигуристкой на обложке вышел 1 апреля текущего года. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова положительно оценила фотосессию, заявив, что подобные съемки популяризируют фигурное катание.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой. Она объявила о завершении карьеры в декабре прошлого года.

Алексей Гусев
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