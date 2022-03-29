Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Дания
Сегодня
19:00 (Мск)
Сербия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Кипр
Сегодня
19:00 (Мск)
Эстония
Лига наций УЕФА|Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Испания
Сегодня
21:45 (Мск)
Исландия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Спорт

Тарасова оценила эротическую фотосессию Медведевой для Maxim

Тарасова заявила, что фотосессия Медведевой для Maxim популяризирует фигурное катание

Фото: Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила эротическую фотосессию российской фигуристки Евгении Медведевой для журнала Maxim. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«Она что, голая там? Прекрасно почему бы и нет? Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от нее? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого? Пусть смотрят на здоровье, любуются», — заявила Тарасова. Она посчитала, что подобные фотосессии популяризируют фигурное катание.

Медведева объявила о завершении карьеры в декабре 2021-го. По словам фигуристки, еще в прошлом году она была серьезно настроена продолжать выступать на соревнованиях, однако проблемы со спиной вынудили ее закончить со спортом.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой.

Андрей Стрельцов
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о беседе Абрамовича с Эрдоганом перед переговорами
Моргенштерн показал новое тату на лице и испугал подписчиков
Россиян предупредили о подорожании туров в Дубай
Оперативник рассказал о поимке предполагаемого убийцы школьницы в Тюмени
Начались российско-украинские переговоры в Стамбуле
Россия исполнила обязательства по госдолгу
Вильфанд назвал март зимним месяцем
В океане спутника Юпитера доказали наличие кислорода
Тарасова оценила эротическую фотосессию Медведевой для Maxim
Жилье в Ереване подорожало из-за наплыва россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.