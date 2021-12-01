Медведева рассказала о завершении карьеры

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, что фактически уже завершила спортивную карьеру из-за травм. Об этом она заявила в интервью журналисту Карену Адамяну, опубликованном на YouTube.

По словам спортсменки, еще в прошлом году она была серьезно настроена продолжать выступать на соревнованиях, однако проблемы со спиной вынудили ее закончить со спортом. Так, отметила Медведева, из-за травмы спины, которая обострилась у нее в 2020 году, она больше не может исполнять большую часть прыжков.

«У меня спина в одну сторону не поворачивается... Прыжок, который я могу безболезненно и нормально прыгать, — это сальхов. Ну, возможно, еще тулуп, и то не всегда. Флип и лутц у меня не прыгаются в принципе, чисто физически уже не прыгаются», — пояснила фигуристка.

При этом она отметила, что пока не хочет объявлять о завершении карьеры официально, поскольку не хочет столкнуться с давлением со стороны фанатов, которое может на нее обрушиться после подобных заявлений.

Ранее бывший тренер Медведевой, который работал со спортсменкой с 2018 по 2020 год, Брайан Орсер рассказал, что одной из причин ухода от него фигуристки стала пандемия коронавируса. По его словам, спортсменка сначала не смогла вернуться в Канаду после шоу в Японии, а затем заболела COVID-19. «Ей было очень плохо, а потом она решила перестать выступать», — заявил Орсер.