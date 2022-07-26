Минобороны заявило о ликвидации дивизиона 59-й мотопехотной бригады в Николаеве

МО заявило, что ВКС России ликвидировало дивизион 59-й мотопехотной бригады в Николаеве

Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады в Николаеве. Потери личного состава и вооружения ВСУ превысили 70 процентов. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны.

Также по данным ведомства, в результате удара по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Зайцево Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено свыше 70 военных и склад боеприпасов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту дислокации входящего в состав ВСУ иностранного легиона. В результате удара по базе наемников были уничтожены до 40 военнослужащих. В Минобороны уточнили, что пункт дислокации наемников находился в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

Кроме того, российские войска подавили шесть взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Николаевской и Запорожской областях.

