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Минобороны заявило о ликвидации дивизиона 59-й мотопехотной бригады в Николаеве

МО заявило, что ВКС России ликвидировало дивизион 59-й мотопехотной бригады в Николаеве

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады в Николаеве. Потери личного состава и вооружения ВСУ превысили 70 процентов. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны.

Также по данным ведомства, в результате удара по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Зайцево Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено свыше 70 военных и склад боеприпасов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту дислокации входящего в состав ВСУ иностранного легиона. В результате удара по базе наемников были уничтожены до 40 военнослужащих. В Минобороны уточнили, что пункт дислокации наемников находился в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

Кроме того, российские войска подавили шесть взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Николаевской и Запорожской областях.

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Сергей Истомин
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