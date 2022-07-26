Турция раскрыла подробности по перевозкам зерна

Минобороны Турции: суда с зерном будут обследовать в портах Украины

Министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу al-Jazeera раскрыл подробности по перевозке зерна из украинских портов.

По словам главы оборонного ведомства, план по обеспечению безопасных перевозок находится в разработке. «Суда будут обследовать в украинских портах, во время проверки будут присутствовать представители Турции и ООН», — рассказал Акар.

Министр уточнил, что украинские лоцманы будут вести суда с зерном по безопасным, разминированным маршрутам.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю через порты «Южный», «Черноморск» и «Одесса».

Церемония открытия совместного координационного центра по вывозу украинского зерна пройдет 27 июля в Стамбуле. Центр возглавит турецкий адмирал.