У главы украинской партии изъяли паспорт при выезде из страны

У главы украинской партии «Голос» Киры Рудык изъяли паспорт при выезде из страны

На Украине у главы партии «Голос» Киры Рудык изъяли загранпаспорт на выезде из страны, это может быть связано с наличием у нее второго гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на источники в пограничной службе Украины.

«Приостановили ли ей гражданство мне неизвестно, но паспорт изъяли при пересечении границы, руководствуясь внутренними инструкциями. Не исключаю, что при попытке вернуться, ее, как и Корбана, не пустят в Украину», — сообщил источник. Он также отметил, что изъятие паспорта может быть связано с наличием второго гражданства у украинского политика.

Сама Рудык рассказала, что гражданство Украины у нее все еще есть. «Нет, меня не лишали украинского гражданства. Все остальное, я пока что не комментирую», — заявила политик. Она также добавила, что сейчас находится в Лондоне.

Ранее стало известно о тайном указе президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства страны олигарха Игоря Коломойского, а также политиков Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана. Рабиновичу пригрозили делом о госизмене, а у Корбана изъяли паспорт, когда тот безуспешно пытался въехать на территорию Украины.