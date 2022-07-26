Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Роскомнадзор запросил у «Билайна» информацию о возможной новой утечке данных

Роскомнадзор запросил у компании «Билайн» детальную информацию о возможной новой утечке

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Роскомнадзор запросил у компании «Билайн» детальную информацию о возможной новой утечке персональных данных клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса», — говорится в заявлении регулятора.

Ранее в «Билайне» опровергли распространившиеся в сети сообщения о новой утечке данных абонентов домашнего интернета. Представители компании заявили, что эта информация не соответствует действительности. По их словам, опубликованные данные клиентов датированы 2015 годом. Помимо этого, в «Билайне» заверили, что с тех пор предприняли дополнительные меры для защиты данных абонентов.

26 июля в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что в англоязычном форуме в даркнете была выставлена на продажу база с данными клиентов «Билайна». Утверждалось, что в ней содержатся имена, адреса, телефоны и паспортные данные клиентов оператора из ряда городов России.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор запросил информацию о возможной утечке данных клиентов у логистической компании СДЭК. Отмечалось, что утечка могла коснуться 25 миллионов пользователей и 30 тысяч контрагентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Германия передала Украине РСЗО Mars 2
Медведева рассказала о самом большом гонораре в карьере
Минобороны назвало фейком заявления зарубежных СМИ о мобилизации в России
Россиянина осудили за публикацию обнаженного фото девушки
Bellingcat и The Insider признали нежелательными в России
На Украине создали петицию о возобновлении переговоров с Россией
Израиль выразил готовность к диалогу по вопросам работы «Сохнута» в России
Обновление Windows 11 сломало меню «Пуск»
Минобороны России анонсировало учения с участием военных других стран
Минобороны заявило об участии в СВО лишь части сил ВС России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.