Роскомнадзор запросил у «Билайна» информацию о возможной новой утечке данных

Роскомнадзор запросил у компании «Билайн» детальную информацию о возможной новой утечке

Роскомнадзор запросил у компании «Билайн» детальную информацию о возможной новой утечке персональных данных клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса», — говорится в заявлении регулятора.

Ранее в «Билайне» опровергли распространившиеся в сети сообщения о новой утечке данных абонентов домашнего интернета. Представители компании заявили, что эта информация не соответствует действительности. По их словам, опубликованные данные клиентов датированы 2015 годом. Помимо этого, в «Билайне» заверили, что с тех пор предприняли дополнительные меры для защиты данных абонентов.

26 июля в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что в англоязычном форуме в даркнете была выставлена на продажу база с данными клиентов «Билайна». Утверждалось, что в ней содержатся имена, адреса, телефоны и паспортные данные клиентов оператора из ряда городов России.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор запросил информацию о возможной утечке данных клиентов у логистической компании СДЭК. Отмечалось, что утечка могла коснуться 25 миллионов пользователей и 30 тысяч контрагентов.