В Польше обманули заказчика топлива для ВСУ

Польская компания обманула украинский фонд, закупивший топливо для ВСУ на €40 тысяч

Польская компания обещала поставить топливо украинскому покупателю, но обманула заказчика на 40 тысяч евро, сообщает радиостанция RMF FM.

Компания, базирующаяся в Познани, обманула украинский фонд, заказавший топливо для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гуманитарных организаций. Делом занимается прокуратура, проводится расследование.

По данным источника, украинская компания, действуя от имени фонда, заказала 10 партий топлива у познаньской компании. С украинской стороны решили, что сначала заплатят за одну партию, а после — профинансируют остальную часть контракта. Оговоренный срок — 5 дней, но по прошествии месяца транспорт не доехал до Львова. Связь с компанией прервана.

«Топливо для армии и гуманитарных операций не поступило. Это должен был быть первый автомобиль из десяти заказанных. Сейчас все стоит. У нас большая проблема», — рассказал Андрей Савва из фонда "Украинская семья".

15 апреля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, запрещающий импорт угля из России и предусматривающий заморозку активов ИП и компаний-сторонников спецоперации. У страны возникли проблемы с топливными ресурсами.