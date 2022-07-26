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Захарова рассказала о самоизоляции Запада

Захарова заявила, что «крестовый поход» Запада с попыткой изолировать Россию провалился

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

«Крестовый поход» Запада с попыткой изолировать Россию провалился и привел к самоизоляции самих западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Американцы, действительно, узнав, что начинается турне Сергея Викторовича Лаврова по странам Африки, начали оббегать различные страны на уровне своих дипломатических представителей и умолять не фотографировать Лаврова и не фотографироваться с Лавровым: вот это уровень так называемой "изоляции". На изоляцию сейчас брошены (...) информационные войска: все виды пресс-секретарей, Белый дом, госдепартамент, спецкоординаторы (...) Они опозорились на весь мир с объявленным крестовым походом против нашей страны», — рассказала она.

Виктория Кондратьева
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