В России сделают беспилотный Ан-2

Директор «Навигатора» Малов: самолет Ан-2 планируется слелать беспилотным

Легкий многоцелевой самолет Ан-2 планируется сделать беспилотным. Об этом РИА Новости рассказал директор московского филиала российской компании «Навигатор» Дмитрий Малов.

По его словам, с этой целью в компании разработан блок ВПНП (вычислитель пилотажно-навигационных параметров).

«Блок выдает на индикаторы пилотажно-навигационные параметры, показывая, куда и где мы летим, обеспечивает выдачу команд на отклонение лопастей и закрылок, то есть по сути является системой автоматического управления в помощь летчику», — сказал руководитель.

Малов отметил, что «в комплексной системе управления беспилотной версией Ан-2 разнородные блоки ВПНП дублируют друг друга», а «работы продлятся примерно два года».

В октябре 2020 года «Известия», ссылаясь на источники, сообщили, что Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе использует в качестве беспилотников-камикадзе модифицированные советские самолеты Ан-2. Согласно данным газеты, разрушительная мощь подобных дронов, начиняемых взрывчаткой, «может быть сопоставима с крылатыми ракетами», однако размер и тихоходность делают Ан-2 легкой мишенью для любых средств противовоздушной обороны (ПВО).