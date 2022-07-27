Глава WADA высказался о деле Валиевой

Глава WADA Витольд Банька допустил, что агентство обратится в CAS по делу Камилы Валиевой

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Inside The Games.

Банька подчеркнул, что WADA внимательно следит за ходом расследования, которое проводит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Он добавил, что ждет от российской стороны скорой организации слушания.

«Если результаты нас не устроят, то оставляем за собой право обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS)», — уточнил он.

Скандал вокруг допинг-пробы Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Спортсменку хотели отстранить от Игр — на этом настаивали WADA и Международный олимпийский комитет. Однако CAS позволил россиянке продолжить выступления на Играх.