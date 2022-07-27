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Зеленский вновь пригласил Штайнмайера на Украину

Президент Украины Зеленский вновь пригласил президента ФРГ Штайнмайера в Киев

Фото: Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский вновь пригласил своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Киев. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, выдержки из публикации приводит ТАСС.

В начале апреля между Зеленским и Штайнмайером произошел конфликт. Украинский лидер отказал немецкому политику в намерении посетить республику, уличив его в связях с Россией. На этом фоне Киев отказался посещать канцлер Германии Олаф Шольц.

Президент ФРГ назвал случившееся историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил. Он потребовал извинений от украинского коллеги. Позже Зеленский счел случившееся недоразумением и предложил Штайнмайеру совершить визит в страну, но тот отказался.

«Мы все еще ждем его визита в Киев», — заверил Мельник.

9 июля Зеленский отправил украинского посла в ФРГ в отставку. Пока он продолжает выполнять свои обязанности, но вскоре его сменит другой дипломат. Утверждалось, что одной из причин увольнения стал инцидент, когда Мельник назвал Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой».

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Алевтина Запольская
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