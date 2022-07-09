Стало известно о требовании к Зеленскому извиниться перед президентом Германии

Spiegel: Штайнмайер жестко потребовал извинений от Зеленского за отмену визита в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского объяснений по поводу весеннего инцидента с отказом принять его в Киеве. Об этом сообщает Spiegel.

12 апреля украинский лидер отказался принимать президента Германии в Киеве, так как уличил его в связях с Россией. После этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказывается посетить Киев из-за нежелания Зеленского принять президента Германии.

Отмечается, что сразу после произошедшего Берлин предпринял все усилия для урегулирования ситуации. В результате был согласован телефонный разговор двух лидеров. Однако беседа могла привести к очередному скандалу, поскольку Штайнмайер потребовал извинений, пишет издание.

По данным журнала, Зеленский выразил сожаление из-за отмены визита и назвал происшествие «крупным недоразумением», а затем предложил Штайнмайеру приехать в Киев. Однако глава ФРГ сначала прервал попытку украинского лидера обсудить дату визита, настояв на выяснении причин первоначального отказа в приеме. При этом когда Зеленский заявил, что не знал о происшествии, Штайнмайер возмутился.

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Как отмечает журнал, немецкий лидер назвал случившееся историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил.

Изменившаяся риторика

Еще одним громким высказыванием Зеленского стала критика Шольца за стремление «не навредить» своей стране. Украинский лидер заявил, что тот должен прекратить попытки быть нейтральным и балансировать между Москвой и Киевом. Политик напомнил, что Германия начала помогать Украине намного позже других европейских стран, особенно государств восточного фланга НАТО. «Нужно, чтобы канцлер Шольц заверил нас, что Германия поддержит Украину. Вы должны сами выбрать, где расставить приоритеты», — осудил Зеленский немецкого лидера.

В июне Зеленский также сделал «язвительный выпад» в адрес бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В интервью немецкому телеканалу ZDF он заявил, что отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Олаф Шольц стал канцлером. Подобное заявление можно рассматривать как «укол» в адрес Меркель, которая в недавнем интервью заявила, что все делала правильно.

Скандалы не повлияли на поставки вооружений

21 июня правительство Германии впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Украине, а также план дальнейших поставок. Уточняется, что власти ФРГ намерены передать Киеву 30 зенитных самоходных установках (ЗСУ) типа «Гепард», систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) Mars с боезапасом и другие вооружения. Также украинская армия получит 22 грузовика, 80 пикапов марки «Тойота», 32 разведывательных дрона и 100 тысяч аптечек.

Всего в перечне уже поставленных стране вооружений и материалов — 38 позиций, в запланированных — 25. В сообщении на сайте говорится, что «по соображениям безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительной информации, в частности, о способах и времени поставок до тех пор, пока передача не состоится».

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия вместе с США и Великобританией передадут Киеву три РСЗО Mars 2 и несколько сотен ракет к ним, а также проведут обучение персонала.