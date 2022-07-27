Названы города-миллионники с падением цен на жилье

Цены на вторичное жилье упали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани

Вторичное жилье в России за последние полтора месяца подешевело в пяти городах-миллионниках Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики базы недвижимости Restate.ru.

По данным экспертов, с начала лета 2022 года стоимость квадратного метра в Москве на вторичном рынке снизилась на 8,5 процента, до 358 тысяч рублей. Квартиры в столице подешевели на 31,5 тысячи рублей, показатель стал рекордным за последние пять лет.

В другом названном аналитиками городе, Нижнем Новгороде, параметр уменьшился на два процента, до 114,8 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге цена «квадрата» упала на 1,8 процента, до 212,9 тысячи рублей, в Казани — на 1,2 процента, до 143,6 тысячи рублей за «квадрат». Замыкает пятерку Екатеринбург, где отрицательная динамика составила 0,5 процента. Квадратный метр на вторичном рынке там подешевел до 101,8 тысячи рублей.

В Челябинске и Самаре цены на «квадрат» не изменились и остались на уровне 64 тысяч и 98,8 тысячи рублей соответственно. В остальных городах-миллионниках стоимость квадратного метра вторичного жилья повысилась. Наибольший рост наблюдался в Ростове-на-Дону — на три процента, до 89,8 тысячи рублей. Аналитики обнаружили, что при этом в городе значительно подешевело первичное жилье — на 5,4 процента, до 89 тысяч рублей. Похожая ситуация наблюдалась в Уфе («первичка» подешевела на 0,5 процента, «вторичка» подорожала на 2,2 процента) и Волгограде («первичка» потеряла в цене 1,5 процента, «вторичка» прибавила 0,9 процента).

Эксперты Reatste.ru отметили, что резкое снижение ключевой ставки Центробанка до восьми процентов годовых должно поспособствовать продажам квартир на вторичном рынке и оживлению рынка.

По данным руководителя центра новостроек компании «Этажи» Сергея Зайцева, собственники готовы продавать вторичное жилье дешевле. Скидки на такие объекты достигли почти шести процентов.