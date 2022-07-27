Ранее судимый россиянин дал взятку сотруднику ФСБ и получил три года колонии

В Биробиджане 31-летнего мужчину осудили на 3 года за дачу взятки знакомому сотруднику ФСБ

В Биробиджане ранее судимого 31-летнего местного жителя приговорили к трем годам колонии строгого режима за дачу взятки. Об этом в среду, 27 июля, «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО) Дарья Немцева.

Вину подсудимый полностью признал.

По данным следствия, мужчина решил помочь соседу, который хотел избежать лишения прав после административного нарушения. Для этого фигурант обратился к знакомому сотруднику УФСБ России по Еврейской автономной области, который сразу сообщил о предложении начальству. В феврале 2022 года под наблюдением силовиков россиянин отдал деньги, после чего был задержан.

25 июля сообщалось, что на Сахалине арестовали бизнесмена за дачу миллионной взятки сотруднику ФСБ.