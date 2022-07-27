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Спорт

Нарисовавшего букву Z члена команды России по Dota 2 не пустили на игру в США

Российскому киберспортсмену Москаленко отказали в визе США из-за нарисованной буквы Z

Кадр: Virtus.pro / YouTube

Российскому киберспортсмену Ивану Pure Москаленко отказали в выдаче визы США. Об этом сообщил его партнер по команде Дмитрий Fishman Полищук в своем Telegram-канале.

«Pure visa decline ("виза отклонена")», — написал он. Таким образом, Москаленко пропустит следующую игру, которая должна была пройти с 4 по 14 августа в США.

Ранее, как сообщается на сайте cybersport.ru, Москаленко заявлял, что если он не получит визу, то на PGL Arlington Major 2022 вместо него может поехать игрок TSM FTX Энцо Timado Гианоли.

В апреле российскую команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира в DPC-лиге Восточной Европы из-за рисунка Москаленко. Во время перерыва в матче против команды Mind Games игрок нарисовал знак, похожий на букву Z, после чего партнеры россиянина сразу начали замазывать рисунок. Москаленко извинился за произошедшее и объяснил, что рисунок появился непреднамеренно. Несмотря на это, команда получила техническое поражение в матче против Mind Games и в последующих потенциальных встречах.

После инцидента Virtus.pro заявила о расторжении контракта с Москаленко. В команде подчеркнули, что выступают против разжигания ненависти в киберспорте.

Варвара Кошечкина
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