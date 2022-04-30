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Названо наказание для нарисовавшего букву Z игрока российской команды по Dota 2

Российская команда Virtus.pro по Dota 2 расторгла контракт с Москаленко, нарисовавшим Z

Фото: Shutterstock

Российская киберспортивная команда Virtus.pro по Dota 2 расторгла контракт с игроком Иваном Pure Москаленко, который нарисовал букву Z на мини-карте во время матча. Об этом сообщается в Twitter клуба.

В команде подчеркнули, что выступают против разжигания ненависти в киберспорте. Они обратили внимание на то, что действия Москаленко привели к дисквалификации с турнира и нанесли вред отношениям команды со всемирным киберспортивным сообществом. «Любые действия имеют последствия, независимо от того, преднамеренные они или нет», — заявили в Virtus.pro.

Ранее 30 апреля стало известно, что Virtus.pro дисквалифицировали с турнира в DPC-лиге Восточной Европы из-за рисунка Москаленко. Во время перерыва в матче против команды Mind Games игрок нарисовал знак, похожий на букву Z, после чего партнеры россиянина сразу начали замазывать рисунок.

Позднее игрок извинился за поступок, заявив, что символ получился неосознанно. Несмотря на это, команда получила техническое поражение в матче против Mind Games и в последующих потенциальных встречах.

Анастасия Борисова
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