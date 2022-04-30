Российскую команду по Dota 2 дисквалифицировали за букву Z

Российскую команду Virtus.pro по Dota 2 дисквалифицировали с турнира в DPC-лиге за букву Z

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro по Dota 2 дисквалифицировали с турнира из-за того, что игрок Иван Pure Москаленко нарисовал букву Z на мини-карте во время матча. Об этом в Twitter сообщила компания-организатор турнира Beyond the Summit (BTS).

Инцидент произошел во время перерыва в матче против команды Mind Games в DPC-лиге Восточной Европы. Москаленко нарисовал знак, похожий на букву Z, после чего партнеры россиянина сразу начали замазывать рисунок. Позднее игрок извинился за поступок, заявив, что символ получился неосознанно, и он никого не хотел обидеть.

В результате Virtus.pro была отстранена от участия в турнире. Команда получила техническое поражение в матче против Mind Games и в последующих потенциальных встречах.

6 марта российский гимнаст Иван Куляк нанес на форму букву Z перед церемонией награждения на этапе Кубка мира в Катаре. В результате Международная федерация гимнастики (FIG) начала расследование в отношении спортсмена. Его могут дисквалифицировать.