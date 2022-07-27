Крупный немецкий банк испугался потери контроля над подразделением в России

Deutsche Bank предупредил о риске потери контроля над своим подразделением в России

Deutsche Bank предупредил о риске потери контроля над своим подразделением в России из-за западных санкций. Внимание на документ обратило Frank Media.

Deutsche Bank беспокоит положение дочек иностранных банков в России — «неблагоприятные действия регулирующих органов могут привести к потере контроля над местными активами». Крупный немецкий банк также испугался сложностей, который могут возникнуть, если группа решит покинуть страну.

Deutsche Bank за последние три месяца перевез из России в Берлин сотни IT-специалистов и их семьи. О решении свернуть бизнес на территории России банк объявил в марте.

Иностранные банки не смогут выйти из активов в России, пока «дочки» российских кредитных организаций за рубежом не способны нормально функционировать, заявил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев. Он также сказал, что Минфин может поддержать идею о передаче российским госбанкам права управлять «дочками» иностранных банков в стране.