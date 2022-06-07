Немецкий гигант вывез из России сотни IT-специалистов с семьями и хомячками

FT: Deutsche Bank за последние три месяца перевез из России в Берлин сотни IT-специалистов

Немецкий банковский гигант Deutsche Bank за последние три месяца перевез из России в Берлин сотни IT-специалистов и их семьи, пишет Financial Times (FT).

До начала российской военной спецоперации на Украине у Deutsche Bank работало примерно полторы тысячи таких сотрудников в двух центрах разработки программного обеспечения в Москве и Санкт-Петербурге. После 24 февраля банк предложил всем работникам в России переезд в Германию, примерно половина согласилась. Большей частью люди уже уехали, что будет с оставшимися специалистами, в банке пока решают.

Все те, кто покинул Россию, официально эмигрировали, цель их выезда не скрывалась. По словам одного из собеседников FT, процесс прошел относительно легко, основные сложности были с оформлением документов. Отдельной проблемой стало то, что люди пожелали забрать с собой домашних питомцев. «Мы определенно узнали о любимцах наших коллег больше, чем нам бы хотелось. Там все — от хомячков до змей. И нет, змею в самолет взять нельзя», — пояснил один из источников газеты.

О решении свернуть бизнес на территории России Deutsche Bank объявил в марте. Тогда в банке отмечали, что закрывают его в соответствии требованиями закона и не намерены участвовать в новых проектах в России.