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Губерниев оценил профессиональные качества Загитовой в шоу-бизнесе

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что Алине Загитовой с трудом дается профессия ведущей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил профессиональные качества олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в шоу-бизнесе. Его слова приводит Metaratings.

Губерниев отметил, что освоение профессии ведущей дается спортсменке с трудом. Он обратил внимание на то, что существует ряд дисциплин, которые Загитовой необходимо освоить, чтобы преуспеть в шоу-бизнесе. Среди них — техника речи и мастерство эфирного выступления. «Я ей предлагал свою помощь, но она отказалась», — добавил он.

В мае Загитова похвасталась получением награды на MARSPO Awards 2022. Она удостоилась премии «Спортсмен нового времени». Как уточнила фигуристка, награду вручают тем, кто сумел проявить себя в новом качестве. Фигуристка подытожила, что ей за короткое время удалось овладеть новой профессией — журналистикой. Эти слова вызвали гнев у ее фанатов в сети.

Загитова прервала спортивную карьеру в декабре 2019-го. Она сосредоточилась на роли ведущей в шоу «Ледниковый период». На Олимпиаде в Пекине спортсменка работала в качестве комментатора.

Николай Костюков
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