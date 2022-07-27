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Стало известно о незаконной отсрочке хоккеиста Капризова от армии

Mash: отец хоккеиста Кирилла Капризова договорился о незаконной отсрочке от армии для сына

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов незаконно получил отсрочку от армии. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По информации источника, отец хоккеиста Олег Капризов договаривался с уфимским военкоматом, чтобы его сына не заставили служить в октябре 2018 года. Для этого он связался с бизнесменом Фаритом Самигуллиным, который помогал другим спортсменам избежать призыва.

Утверждается, что Самигуллин помог организовать встречу Кирилла Капризова с заместителем военного комиссара Константином Воропаевым. При этом с Капризовых не взяли денег, хотя обычно эта услуга стоила 40 тысяч рублей.

6 июля сообщалось, что Капризова разыскивают по подозрению в приобретении военного билета. Однако отец спортсмена опроверг эту информацию, заявив, что сын проходит обучение в вузе.

Кирилл Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2021 году был признан лучшим новичком НХЛ.

Анастасия Борисова
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