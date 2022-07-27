Кокорин прокомментировал ситуацию с контрактом с «Фиорентиной»

Александр Кокорин объяснил свое неучастие в международном турне «Фиорентины»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин объяснил, почему оказался вне списка участников международного турне клуба. Слова спортсмена приводит РИА Новости.

31-летний форвард пояснил, что представители клуба попросили его готовиться в индивидуальном порядке. «Я много пропустил и не готов тренироваться со всеми», — добавил Кокорин.

Нападающий признался, что ему не сообщали о возможном расторжении контракта и что подобные вещи он видит исключительно в СМИ.

Ранее сообщалось, что Кокорин пропустит турне «Фиорентины». Отмечалось, что это связано с заморозкой контракта форварда.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.