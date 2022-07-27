«Фиорентина» заморозила контракт Кокорина

Футболист Кокорин не поедет на тренировочный сбор «Фиорентины» из-за заморозки контракта

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин не поедет на второй тренировочный сбор команды в Австрии и Испании. Об этом сообщается на сайте клуба.

В список попали 29 футболистов. Причины отсутствия в нем россиянина не называются. Fiorentina.it со ссылкой на Corriere Dello Sport пишет, что контракт Кокорина заморожен. Отмечается, что «Фиорентина» хочет избавиться от игрока, но сохранить за собой всю полагающуюся ему до конца контракта зарплату в размере 3,6 миллиона евро.

Ранее 27 июля футбольный агент Владимир Абрамов заявил, что ни один российский клуб не сможет платить зарплату Кокорину. Он назвал редким случай футболиста, при котором он подписал за рубежом крупный контракт и не отрабатывает его.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

