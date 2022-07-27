Оценена вероятность возвращения Кокорина в российский клуб

Агент Абрамов заявил, что ни один российский клуб не сможет платить зарплату Кокорину

Футбольный агент Владимир Абрамов оценил вероятность возвращения форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в российский клуб. Его слова приводит «Спорт день за днем».

Абрамов заявил, что ни один российский клуб не сможет платить зарплату Кокорину. «Если бы я был его футбольным агентом, я бы затруднился с подбором клуба для него. Это редчайший случай, когда российский футболист подписал за рубежом такой приличный контракт и не отрабатывает его», — пояснил он.

По мнению Абрамова, единственный клуб в России, который способен предложить Кокорину зарплату на уровне «Фиорентины», — «Зенит». «Могут для смеха взять», — заключил он.

Ранее спортивный директор итальянской команды Даниэле Праде назвал приобретение Кокорина ошибкой. «Но в последнее время он играет хорошо, и поэтому мы хотим его еще оценить», — добавил он.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.