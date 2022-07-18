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Спорт

«Фиорентина» назвала ошибкой покупку Кокорина

Спортдиректор «Фиорентины» Праде назвал покупку футболиста Александра Кокорина ошибкой

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Спортивный директор итальянской «Фиорентины» Даниэле Праде высказался о покупке российского нападающего Александра Кокорина. Его слова приводятся на сайте команды.

Праде назвал ошибкой приобретение футболиста, за которую он берет на себя ответственность. «Но в последнее время он играет хорошо, и поэтому мы хотим его еще оценить», — подчеркнул он.

5 июля Праде заявил, что попытка расторгнуть контракт с Кокориным прошла неудачно. Он выразил надежду, что клуб и игрок смогут прийти к соглашению.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Анастасия Борисова
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