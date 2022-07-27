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Тренер оценил призывы сажать в тюрьму чешских хоккеистов из-за игры в России

Тренер Назаров пошутил о призывах Гашека сажать чешских хоккеистов из-за игры в России

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Бывший главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Андрей Назаров оценил призывы двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека законодательно запретить чешским хоккеистам работать на территории России. Его слова приводит РИА Новости.

«Разве Гашек не знает, что Кржемелик и Вахмурка (персонажи чехословацкого мультипликационного сериала "Сказки мхов и папоротников" — прим."Ленты.ру"), наверное, были нашими завербованными агентами? Вот пусть он с ними сперва разберется», — пошутил специалист. По его мнению, после этого он может высказывать какие-либо претензии хоккеисту Дмитрию Яшкину, решившему продолжить карьеру в России.

26 июля Гашек возмутился тем, что чешский хоккеист Яшкин будет выступать за СКА. Он предложил властям Чехии наказывать граждан за игру в России и сажать их в тюрьму на 15 лет.

Гашек известен по выступлениям в Национальной хоккейной лиге за «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрс», «Детройт Ред Уингс» и «Оттава Сенаторс». Он дважды выигрывал Кубок Стэнли и становился олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии.

Анастасия Борисова
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