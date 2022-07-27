В Кабардино-Балкарии появился туристический маршрут, расположенный в Чегемском ущелье

В Кабардино-Балкарии появился новый туристический маршрут под названием «Тропа поэтов». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, путь длиною шесть километров, расположенный в Чегемском ущелье, начинается от турбазы «Башиль» и ведет к вершинам, названным в память двух поэтов Кайсына Кулиева и Мустая Карима. Указанный маршрут получил первую категорию сложности

Известно, что участники Регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан вместе с представителями Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии установили на маршруте три информационных щита, а также более 60 меток на стволах деревьев и специальных турах, сложенных из камней в горах.

Отмечается, что в составе упомянутой команды присутствовали председатель РГО Салават Сагитов, руководитель экспедиций на Пик Мустая Карима Александр Лынник, члены РГО Рустам Сиразетдинов, Рустам Галимов, Павел Бармин, Валерий Олейник, альпинисты Акрам Горин, Александр Черенко, Тамара Столярова и вице-президент Федерации спортивного туризма КБР Борис Гумаев.

Ранее в Кузбассе создали литературно-краеведческий маршрут «Сказы и были Салаирского кряжа». Туристы смогут увидеть красоты местной природы и ознакомиться с культурой телеутов — одного из древних народов Сибири.

