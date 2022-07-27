Германия нашла замену российскому газу

FT: власти ФРГ задумались над продлением срока эксплуатации второго энергоблока АЭС «Изар»

Власти Германии рассматривают возможность возвращения к ядерной энергетике в случае энергетического кризиса, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к руководству Партии зеленых. Страна начала готовиться к отказу от «зеленых» намерений и, в частности, от идеи закрыть атомные электростанции (АЭС) — республика обеспокоена возможным прекращением поставок газа из России.

В руководстве Германии пришли к выводу, что в случае чрезвычайной ситуации с газом «необходимо рассматривать все возможные варианты». Так, власти задумались над продлением срока эксплуатации второго энергоблока АЭС «Изар» в Баварии, который должен был перестать работать в конце 2022 года. Предполагается, что таким образом страна сможет найти замену российскому газу и спастись от дефицита топлива.

ФРГ будет искать варианты выхода из сложной ситуации с газом, основываясь на итогах проводимого сейчас стресс-теста. Его задача — установить, сможет ли энергосеть Германии продолжать работать «в затрудненных условиях». Пресс-служба канцлера Германии Олафа Шольца также подтвердила газете, что глава государства будет принимать решение о дальнейших действиях в области энергетики с учетом результатов стресс-теста.

Согласно одобренным в 2011 году планам, Германия должна была прекратить работу своих АЭС к концу текущего года. В настоящее время в Германии работают три АЭС: «Изар-2», «Эмсланд» и «Неккарвестхайм-2», которые обеспечивают шесть процентов необходимого стране электричества. При этом, по данным Партии зеленых, 13 процентов потребления приходится на газ.

В конце июля укрепить энергетическую безопасность при помощи атомной энергетики также решила Великобритания. На фоне роста цен на газ власти страны одобрили строительство новой АЭС в Саффолке (Англия). Расцвет ядерной энергетики ранее предсказывали в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Конфликт на Украине и перебои с поставками энергоносителей заставили государства переосмыслить свои стратегии энергетической безопасности, для многих правительств ядерная энергия является одним из решений. Атомная энергетика может стать одним из самых востребованных видов производства топлива, если страны начнут инвестировать в отрасль и нацелятся на безопасную и устойчивую эксплуатацию АЭС, уверены в МЭА.