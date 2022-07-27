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Запрет на вещание RT France в ЕС оставили в силе

Суд ЕС оставил в силе запрет на вещание канала RT France

Кадр: RT France

Суд Европейского союза (ЕС) оставил в силе запрет на вещание канала RT France на территории объединения. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Суд ЕС общей юрисдикции отклоняет иск RT France к Совету ЕС об отмене запрета (...) на трансляцию контента», — заявили в инстанции.

Отмечается, что запрет на вещание RT France в ЕС был введен в связи с событиями вокруг Украины.

Ранее стало известно, что во Франции банк Société Général заблокировал личные зарплатные счета сотрудников RT France из России. Главный редактор канала Ксения Федорова назвала действия банка дискриминацией по национальному признаку.

2 марта сообщалось, что Евросоюз запретил трансляцию и распространение контента RT на территории Европы. В частности, был введен запрет на вещание RT France, RT English, RT UK, RT Germany и RT Spanish. Аналогичные санкции были применены и к радиостанции Sputnik. Вскоре после этого нидерландская ассоциация журналистов (NVJ) и группа провайдеров и организаций, выступающих за свободу интернета и прессы, заявили о намерении оспорить блокировку RT и Sputnik.

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Евгения Наумова
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