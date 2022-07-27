Кремль заявил об обеспокоенности из-за решения суда ЕС относительно RT

Песков заявил, что решение суда ЕС, отклонившего иск RT, вызывает обеспокоенность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с решением суда Евросоюза (ЕС) отклонить иск телеканала RT France об отмене запрета на вещание в странах объединения. Его комментарий передает РИА Новости.

Песков заявил, что в Кремле оценивают решение суда ЕС как крайне негативное. «Наступление на свободу слова, на свободу СМИ в европейских государствах, в том числе, во Франции — это тот процесс, который вызывает нашу и обеспокоенность, и сожаление», — высказался он.

Представитель Кремля добавил, что Россия будет принимать аналогичные меры давления на западные СМИ. Как подчеркнул Песков, мягкой позиции по отношению к зарубежной прессе в России не будет.

Кроме того, он выразил надежду, что сотрудники RT найдут «какие-то лазейки для того, чтобы возобновить свое столь востребованное вещание по различным каналам доставки своей информации».

О том, что суд Евросоюза оставил в силе запрет на вещание канала RT France на территории объединения, стало известно ранее 27 июля. Сообщалось, что ограничения в отношении телеканала в ЕС были введены из-за событий вокруг Украины.

Перед этим французский банк Société Général заблокировал личные зарплатные счета сотрудников RT France из России. Главный редактор канала Ксения Федорова назвала произошедшее дискриминацией по национальному признаку.

В начале марта Евросоюз запретил трансляцию и распространение контента RT в Европе. В частности, был введен запрет на вещание каналов RT France, RT English, RT UK, RT Germany и RT Spanish. Аналогичные санкции были применены и к российской радиостанции Sputnik. После этого нидерландская ассоциация журналистов (NVJ) и группа провайдеров и организаций, выступающих за свободу интернета и прессы, заявили о намерении оспорить блокировку российских СМИ.