Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Хлоэ Паке
0:0
1-й сет
live
Оксана Селехметьева
Прага
Душан Лайович
Сегодня
18:00 (Мск)
Аслан Карацев
Кицбюэль
Слован Бр
Сегодня
21:30 (Мск)
Ференцварош
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Чжу Линь
Завтра
12:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Прага
Спорт

Названы города-хозяйки перенесенного из России ЧМ по хоккею

Перенесенный из Санкт-Петербурга чемпионат мира по хоккею-2023 пройдет в Тампере и Риге

Фото: kallerna / Wikimedia

Перенесенный из Санкт-Петербурга чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в финской Тампере и латышской Риге. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Такое решение было озвучено на конгрессе IIHF. Турнир состоится с 12 по 28 мая 2023 года.

2 июня министр спорта России Олег Матыцин заявил, что страна будет требовать компенсацию от международных федераций за лишение крупных соревнований. Чиновник рассказал, что соответствующие национальные федерации направили обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
Названы города-хозяйки перенесенного из России ЧМ по хоккею
Российские снайперы применили захваченные винтовки на Украине
Верховная Рада запретила взимать задолженности с военных ВСУ
Самолет-разведчик НАТО приблизился к границам России
Еще одна вещь из 1990-х снова стала модной в 2022 году
Польша собралась менять советские МиГ-29 на южнокорейские FA-50
США направят Эфиопии гуманитарную помощь на фоне визита Лаврова
Москва выразила протест временной поверенной в делах Латвии
Стало известно о необходимости реабилитации девочки после нападения обезьяны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.