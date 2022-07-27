Названы города-хозяйки перенесенного из России ЧМ по хоккею

Перенесенный из Санкт-Петербурга чемпионат мира по хоккею-2023 пройдет в Тампере и Риге

Перенесенный из Санкт-Петербурга чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в финской Тампере и латышской Риге. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Такое решение было озвучено на конгрессе IIHF. Турнир состоится с 12 по 28 мая 2023 года.

2 июня министр спорта России Олег Матыцин заявил, что страна будет требовать компенсацию от международных федераций за лишение крупных соревнований. Чиновник рассказал, что соответствующие национальные федерации направили обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.