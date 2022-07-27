Еще один мирный житель погиб под украинским обстрелом в Ясиноватой

Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели еще одного мирного жителя в Ясиноватой

Еще один гражданский погиб в Ясиноватой под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

По данным командования, обстрел произошел днем в среду, 27 июля. Всего под огнем погибли два человека, еще трое мирных жителей получили ранения.

Всего за сутки на территории ДНР под огнем ВСУ скончались четверо гражданских, получили ранения девять человек.

Накануне стало известно, что под украинский обстрел попала клиническая психиатрическая больница Донецка. Власти сообщали о сильных разрушениях и пострадавших.