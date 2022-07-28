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В Запорожской области назвали агонией удар Киева по поселку работников ЗАЭС

Власти Запорожской области назвали агонией перед поражением удар Киева по работникам ЗАЭС

Фото: телеграм-канал «Евгений Балицкий»

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий назвал агонией удар Киева по поселку Сосновый Бор, где проживают работники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили мину на детскую комнату в одном из частных домов по улице Преднестровская. «Цинизм киевских террористов не знает границ», — возмутился глава региона.

Балицкий также добавил, что в результате удара по поселку сотрудников ЗАЭС в Энергодаре нет пострадавших. «Очередная попытка киевского руководства запугать нас демонстрирует их агонию перед неминуемым поражением», — заключил он.

Ранее украинские силовики дважды атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников-камикадзе. В результате первого удара пострадали 11 человек. Реакторная часть станции не задета.

В российском МИД предупредили, что обстрелы АЭС со стороны Киева могут привести к масштабной техногенной катастрофе.

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Алевтина Запольская
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