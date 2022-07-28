В Запорожской области назвали агонией удар Киева по поселку работников ЗАЭС

Власти Запорожской области назвали агонией перед поражением удар Киева по работникам ЗАЭС

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий назвал агонией удар Киева по поселку Сосновый Бор, где проживают работники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили мину на детскую комнату в одном из частных домов по улице Преднестровская. «Цинизм киевских террористов не знает границ», — возмутился глава региона.

Балицкий также добавил, что в результате удара по поселку сотрудников ЗАЭС в Энергодаре нет пострадавших. «Очередная попытка киевского руководства запугать нас демонстрирует их агонию перед неминуемым поражением», — заключил он.

Ранее украинские силовики дважды атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников-камикадзе. В результате первого удара пострадали 11 человек. Реакторная часть станции не задета.

В российском МИД предупредили, что обстрелы АЭС со стороны Киева могут привести к масштабной техногенной катастрофе.