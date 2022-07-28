Исследовано влияние алкоголя на старение

Molecular Psychiatry: между чрезмерным употреблением алкоголя и старением нашли связь

Исследователи из Здоровья населения Оксфорда (Oxford Population Health) выявили влияние, которое оказывает употребление алкоголя (особенно в чрезмерных количествах) на теломеры, обуславливающих старение организма. Выводы работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

Теломеры представляют собой повторяющиеся последовательности ДНК, которые защищают концы хромосом от повреждений. Параметры биологического старения обычно вычисляются длиной теломер, поскольку они уменьшаются при каждой новой репликации (процесс создания новых ДНК из одной родительской).

В ходе исследования ученые проанализировали данные 245 тысяч человек из британского биобанка. Для этого они использовали метод менделеевской рандомизации (MR), а также опрос участников. Согласно полученным результатам, между употреблением алкоголя и укорачиванием теломер есть связь.

Испытуемые, принимавшие более 29 единиц алкоголя в неделю (около десяти бокалов вина), имели постаревшие на год-два теломеры по сравнению с участниками, употреблявших в неделю менее шести единиц алкоголя (два бокала вина). У пациентов с алкогольной зависимостью показатель старения теломер соответствовал возрастным изменениям от трех до шести лет.

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