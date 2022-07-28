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Россиян начали обманывать с помощью «Алисы» от «Яндекса»

В «Яндексе» сообщили о новом способе мошенничества при помощи голосового помощника «Алиса»

Фото: Shutterstock

Россиян предупредили о новом способе мошенничества при помощи голосового помощника «Алиса» от «Яндекса». Сообщение о том, что злоумышленники начали обманывать своих жертв с помощью этой технологии, опубликовано на сайте компании.

«Звонок с неизвестного номера. Вы решаете ответить — вдруг что-то важное — и слышите знакомый голос: "Привет, я Алиса". Голос предлагает что-нибудь заманчивое — например, новый способ быстро заработать денег на бирже», — описали схему мошенничества представители «Яндекса». Они добавили, что «Алиса» действительно может записывать разговоры и набирать номера контактов из адресной книги, но никогда не звонит пользователям сама.

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Специалисты компании посоветовали в случае подобных подозрительных звонков прекращать разговор. «Это ненастоящая Алиса. Она не имеет никакого отношения к "Яндексу", зато имеет прямое отношение к злоумышленникам, которые хотят получить доступ к чужим банковским картам», — отмечается в сообщении.

По словам специалистов, мошенники стремятся войти в доверие, используя знакомый многим голос. Эксперты объяснили, что звонки от имени Алисы получают в том числе и сотрудники самого «Яндекса». «Мы изучили записи и пришли к выводу, что сообщения начитаны человеком, который подделывает голос Алисы. Наша Алиса — популярный персонаж, и ее часто пародируют, например, на YouTube», — сообщили специалисты.

Телефоны, с которых звонит Алиса, заносятся в черный список, однако злоумышленники постоянно меняют номера. Кроме того, меняться может и текст, который зачитывает робот. «Чтобы обезопасить себя от уловок, достаточно знать: если вы слышите в трубке голос Алисы — это обман», — заключили специалисты.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко посоветовала россиянам избегать многословности в диалоге с мошенниками. Специалист рассказала, что мошенники реже и неохотнее атакуют собеседников, которые грубят и троллят, а также тех, кто отвечает односложно и категорично.

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Асель Минбаева
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