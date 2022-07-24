Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Россиянам рассказали об отпугивающих телефонных мошенников ответах

В НИФИ объяснили, что главное оружие россиян в диалоге с мошенниками — односложные ответы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко посоветовала россиянам избегать многословности в диалоге с мошенниками. Об этом пишут РИА Новости.

Она рассказала, что мошенники реже и неохотнее атакуют собеседников, которые грубят и троллят, а также тех, кто отвечает односложно и категорично. Эксперт объяснила, что если быть нарочито асоциальным и не идти на контакт, то есть вероятность, что мошенники даже начнут вас избегать.

Тем, кто не готов грубить или издеваться, Дайнеко рекомендует прервать разговор и заблокировать абонента. Она также отметила, что необходимо соблюдать правила безопасности и не передавать данные банковских карт, не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать программы из непроверенных источников.

Не менее важным, по мнению эксперта, является соблюдение дистанции и в социальном общении. Она призывает не делиться подробностями личной жизни с посторонними и не предоставлять дополнительную информацию о себе или близких без прямой необходимости, даже под видом соцопросов.

«Передавая свои персональные данные, нужно оценивать целесообразность их передачи/обработки организацией, а предавать только в том объеме, который необходим для оказания услуги, а после — отзывать такие разрешения», — объясняет Дайнеко.

Ранее специалист предупреждала о возможном мошенничестве со сбором персональных данных во время проведения фальшивых соцопросов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В США рассказали о «тревожном феномене» после поездки Путина в Иран
Россиянам рассказали об отпугивающих телефонных мошенников ответах
Трамп порассуждал о возможности мужчин забеременеть
СМИ сообщили о покупке армией США электромобилей в стиле аниме
Известный певец рассказал о выступлениях для бандитов
16-летнего россиянина задержали за избиение пенсионерки ногами
Российский аналитик прокомментировал идею реэкспорта газа из Испании в Европу
В ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ из HIMARS
Стало известно о планах Трасс занять пост премьера Британии за счет темы России
Власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.