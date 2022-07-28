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В США резко раскритиковали фотосессию Зеленского для журнала Vogue

Конгрессмен Боберт раскритиковала президента Зеленского за фотосессию для журнала Vogue

Фото: J. Scott Applewhite / Reuters

Пока США отправляют Киеву 60 миллиардов долларов помощи, президент Украины Владимир Зеленский делает фотосессию для журнала Vogue. Об этом заявила в своем Twitter-аккаунте конгрессмен-республиканец Лорен Боберт.

«Пока мы отправляем Украине 60 миллиардов долларов помощи, Зеленский делает фотосессии для журнала Vogue. Эти люди думают, что мы всего лишь кучка лохов», — выступила она с резкой критикой.

Ранее сообщалось, что президент Украины и его супруга Елена снялись для американской версии журнала Vogue. Снимала президента и его жену американский фотограф Энни Лейбовиц. На опубликованных с фотосессии кадрах Владимир и Елена Зеленские готовятся к съемкам и позируют. В качестве фона были выбраны кабинет украинского президента и аэропорт Антонов в Гостомеле, где Елена Зеленская снялась вместе с украинскими солдатами.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Белый дом ожидает, что Конгресс США выделит Киеву еще денег в качестве дополнительной помощи после исчерпания рекордных 40 миллиардов долларов. По его словам, значительная часть утвержденного ранее 40-миллиардного пакета для Украины еще не истрачена, Вашингтон работает над отправкой вооружений теми темпами, чтобы украинские военные могли их освоить и выставить на поле боя с подготовленным личным составом.

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Варвара Кошечкина
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