В США резко раскритиковали фотосессию Зеленского для журнала Vogue

Конгрессмен Боберт раскритиковала президента Зеленского за фотосессию для журнала Vogue

Пока США отправляют Киеву 60 миллиардов долларов помощи, президент Украины Владимир Зеленский делает фотосессию для журнала Vogue. Об этом заявила в своем Twitter-аккаунте конгрессмен-республиканец Лорен Боберт.

«Пока мы отправляем Украине 60 миллиардов долларов помощи, Зеленский делает фотосессии для журнала Vogue. Эти люди думают, что мы всего лишь кучка лохов», — выступила она с резкой критикой.

Ранее сообщалось, что президент Украины и его супруга Елена снялись для американской версии журнала Vogue. Снимала президента и его жену американский фотограф Энни Лейбовиц. На опубликованных с фотосессии кадрах Владимир и Елена Зеленские готовятся к съемкам и позируют. В качестве фона были выбраны кабинет украинского президента и аэропорт Антонов в Гостомеле, где Елена Зеленская снялась вместе с украинскими солдатами.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Белый дом ожидает, что Конгресс США выделит Киеву еще денег в качестве дополнительной помощи после исчерпания рекордных 40 миллиардов долларов. По его словам, значительная часть утвержденного ранее 40-миллиардного пакета для Украины еще не истрачена, Вашингтон работает над отправкой вооружений теми темпами, чтобы украинские военные могли их освоить и выставить на поле боя с подготовленным личным составом.

