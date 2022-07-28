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В Энергодаре сообщили об атаке беспилотника ВСУ на жилой дом

Власти Энергодара сообщили об атаке беспилотника ВСУ на дом сотрудников Запорожской АЭС

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по дому, в котором живут сотрудники Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Энергодара.

Удар был нанесен в ночь с 27 на 28 июля по поселку Сосновый Бор. В результате повреждения получил жилой дом. «Жертв удалось избежать. Важно отметить, что мина, сброшенная украинскими боевиками, попала в детскую комнату», — заявили в администрации города.

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Алевтина Запольская
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