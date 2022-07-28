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Российский футболист признался в страхе повторить путь Мамаева и Кокорина

Бывший игрок «Спартака» Аяз Гулиев заявил о страхе попасть в тюрьму как Кокорин и Мамаев

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Бывший полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев вспомнил об истории с дракой с американцем Майклом Коу весной 2019-го. Об этом сообщает Sport24.

25-летний россиянин признался, что испытывал страх, что он повторит путь футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за участие в драках в центре Москвы. «История с ребятами тогда только утихла, а я переживал, что сценарий может повториться», — добавил он.

Гулиев подчеркнул, что опасался попадания в тюрьму. «В голове было все подряд — все, кроме хороших мыслей», — подытожил хавбек.

10 апреля 2019-го Гулиев подрался с пешеходом. Находящийся за рулем полузащитник красно-белых отказался пропустить мужчину на переходе, что и привело к конфликту. Стороны пришли к соглашению, а в отношении игрока «Спартак» применил штрафные санкции. Гулиев принес извинения пострадавшему.

Николай Костюков
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