Тренер киевского «Динамо» одним словом оценил кричалки о Путине на матче ЛЧ

Тренер киевского «Динамо» Луческу словом «жаль» оценил кричалки о Путине на матче ЛЧ

Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу одним словом оценил кричалки фанатов турецкого «Фенербахче» о президенте России Владимире Путине на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит Fanatik.com.

«Жаль», — заявил специалист. Он подчеркнул, что его команда выполнила план на игру и сумела выиграть, однако никто из футболистов не ожидал подобных скандирований.

Встреча между командами завершилась победой киевлян в дополнительное время со счетом 2:1. Турецкие болельщики начали скандировать имя президента России после того, как голом отличился полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский.

По итогам двухматчевого противостояния «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там они встретятся с австрийским «Штурмом».