Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Чжу Линь
Сегодня
12:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Прага
Зенит-мол.
Завтра
17:00 (Мск)
ЦСКА-мол.
Россия - МФЛ|Группа A. 4-й тур
Ростов-мол.
Завтра
18:00 (Мск)
Локомотив-мол.
Россия - МФЛ|Группа B. 4-й тур
Мюнхен-1860
Завтра
21:45 (Мск)
Боруссия Д
Кубок Германии|1-й раунд
Спорт

Тренер киевского «Динамо» одним словом оценил кричалки о Путине на матче ЛЧ

Тренер киевского «Динамо» Луческу словом «жаль» оценил кричалки о Путине на матче ЛЧ

Фото: Seskimphoto / Globallookpress.com

Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу одним словом оценил кричалки фанатов турецкого «Фенербахче» о президенте России Владимире Путине на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит Fanatik.com.

«Жаль», — заявил специалист. Он подчеркнул, что его команда выполнила план на игру и сумела выиграть, однако никто из футболистов не ожидал подобных скандирований.

Встреча между командами завершилась победой киевлян в дополнительное время со счетом 2:1. Турецкие болельщики начали скандировать имя президента России после того, как голом отличился полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский.

По итогам двухматчевого противостояния «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там они встретятся с австрийским «Штурмом».

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Египет аннулировал контракт на поставку украинской пшеницы
Тренер киевского «Динамо» одним словом оценил кричалки о Путине на матче ЛЧ
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Украина резко увеличила поставки угля в Европу
Полина Гагарина показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети
Москвичи отвернулись от элитного жилья в центре
Россиянин вернулся из колонии и вымогал у жертвы деньги за моральный ущерб
Россиянина осудят за убийство начальника и угон его автомобиля
Пелоси отказалась отвечать на вопрос о поездке на Тайвань
В ДНР заявили о бесполезности HIMARS в спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.