Фанаты «Фенербахче» скандировали имя Путина на матче Лиги чемпионов

Фанаты «Фенербахче» скандировали имя Владимира Путина на матче против киевского «Динамо»

Фанаты турецкого «Фенербахче» скандировали имя президента России Владимира Путина на матче квалификационного этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Стамбуле. Гости отличились на 57-й минуте: счет открыл Виталий Буяльский. Болельщики хозяев отреагировали на это скандированием имени президента России.

На 89-й минуте «Фенербахче» сравнял счет усилиями Атиллы Салаи. Матч перешел в дополнительное время, где успеха добились бело-голубые. В составе киевлян отличился Александр Караваев.

Победа позволила киевскому «Динамо» выйти в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Первый матч команд завершился вничью (0:0).