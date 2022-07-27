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Фанаты «Фенербахче» скандировали имя Путина на матче Лиги чемпионов

Фанаты «Фенербахче» скандировали имя Владимира Путина на матче против киевского «Динамо»

Фото: Reuters

Фанаты турецкого «Фенербахче» скандировали имя президента России Владимира Путина на матче квалификационного этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Стамбуле. Гости отличились на 57-й минуте: счет открыл Виталий Буяльский. Болельщики хозяев отреагировали на это скандированием имени президента России.

На 89-й минуте «Фенербахче» сравнял счет усилиями Атиллы Салаи. Матч перешел в дополнительное время, где успеха добились бело-голубые. В составе киевлян отличился Александр Караваев.

Победа позволила киевскому «Динамо» выйти в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Первый матч команд завершился вничью (0:0).

Николай Костюков
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