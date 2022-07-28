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На Украине назначили нового руководителя антикоррупционной прокуратуры

В ОП Украины сообщили о назначении Клименко руководителем антикоррупционной прокуратуры

Кадр: Олександр Клименко / YouTube

Александра Клименко назначили новым руководителем специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, конкурсная комиссия объявила Клименко победителем честного отбора, после чего генеральный прокурор Андрей Костин утвердил его на должность. Глава ОП Украины также поздравил Клименко и пожелал эффективной работы.

«Борьба с коррупцией является приоритетом для нашего государства, поскольку от его успеваемости зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса», — объяснил Ермак. Он также отметил, что независимая антикоррупционная инфраструктура является важной составляющей демократии в стране.

Ранее Верховная Рада проголосовала за назначение на пост генерального прокурора Украины депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина по предложению президента республики Владимира Зеленского.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза (ЕС). Для сохранения статуса Киеву необходимо провести ряд реформ, в их числе — продолжение судебной реформы, реализация реформы Конституционного суда, законы, препятствующие коррупции и олигархии, а также отмыванию денег.

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Анастасия Заикина
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