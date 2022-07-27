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На Украине назначили нового генерального прокурора

Верховная Рада назначила новым генпрокурором Украины депутата «Слуги народа» Костина

Фото: Evgen Kotenko / globallookpress.com

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение на пост генерального прокурора Украины депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина по предложению президента республики Владимира Зеленского. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Офиса генпрокурора страны.

«27 июля 2022 года Верховная Рада Украины по представлению Президента Украины поддержала Постановление о предоставлении согласия на назначение Андрея Костина на должность Генерального прокурора. За соответствующее решение проголосовало 299 народных депутатов Украины», — говорится в сообщении.

18 июля стало известно об увольнении Зеленским главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой со своих постов. Утром 27 июля, как сообщалось, президент Украины предложил Раде кандидатуру Костина на пост генпрокурора.

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Василий Мека
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