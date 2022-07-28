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Треть россиян рассказали о желании вернуться к ковидным ограничениям

Сервис Budu: каждый шестой россиянин уверен в возобновлении ковидных ограничений

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Больше трети россиян (39 процентов) рассказали о желании вернуться к ковидным ограничениям, если того потребует эпидемиологическая ситуация, передает сервис по управлению здоровьем Budu. Данные исследования, которое провел сервис, оказались в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Онлайн-исследование проводилось среди полутора тысяч человек в возрасте от 18 лет. Опрос показал, что возникновение очередной волны COVID-19 и риск появления новых эпидемий россияне относят к числу наиболее животрепещущих вопросов о здоровье. Так, согласно полученным данным, каждый второй житель России допускает возможность возобновления ограничений для предотвращения распространения COVID-19 и каждый шестой уверен, что прежние ограничения вернутся.

«То, что люди допускают такой вариант развития событий, как возобновление различных ограничений, вполне объяснимо. Пандемия никуда не делась, заболеваемость вновь активно растет — об этом свидетельствуют официальные данные», — рассказал CEO онлайн сервиса по управлению здоровьем Budu Денис Швецов.

Однако почти половина опрошенных относятся к возобновлению ограничений скептически. Они объяснили свою позицию тем, что не желают вновь ограничивать свободу передвижения, носить маски и больше не готовы сталкиваться со сложностями в получении медицинской помощи.

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«Скептическое отношение к возобновлению ограничений среди заметной части граждан тоже понятно: во время действия предыдущих ограничений, в частности, было сложнее получать медицинскую помощь, в том числе из-за того, что люди опасались ходить в поликлиники и больницы из страха заразиться», — сообщил Швецов.

Целых 29 процентов опрошенных относятся к возобновлению ограничений скорее положительно, а 10 процентов — абсолютно положительно. Каждому шестому россиянину все равно, возобновят ли ограничения или нет.

Ранее назван процент испытавших стресс в 2022 году россиян. О том, что 57 процентов жителей страны испытали стресс за последние полгода, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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Елена Матвиенко
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