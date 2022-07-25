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Назван процент испытавших стресс в 2022 году россиян

ВЦИОМ: 57 процентов россиян подверглись стрессу в 2022 году

Фото: Zohre Nemati / Unsplash

Более половины россиян заявили о том, подверглись стрессу в 2022 году. О том, что 57 процентов жителей страны испытали стресс за последние полгода, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно полученным данным, 26 процентов респондентов сталкивались со стрессом несколько раз в месяц. Как оказалось, с возрастом россияне нервничают реже: на стресс пожаловались всего 42 процента представителей старшего поколения против 79 процентов молодежи.

Социологи подсчитали, что больше всего переживают люди с плохим материальным положением — их 72 процента, москвичи и петербуржцы — 68 процентов, и активные пользователи интернета — 70 процентов. Женщины, как выяснилось, испытывают стресс чаще, чем мужчины (61 процент против 52 процентов).

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Самыми спокойными, если верить ВЦИОМ, оказались россияне старше 60 лет (лишь 43 процента из них жаловались на стресс), жители сел и небольших городов с населением до 100 тысяч человек (48-49 процентов нервничающих) и предпочитающие узнавать информацию из телевизора (60 процентов тревожных).

За помощью психологов и психотерапевтов, как показало исследование, при стрессе обращались только 7 процентов опрошенных, и чаще всего это были россияне от 18 до 24 лет (15 процентов респондентов).

Главными причинами стресса россияне назвали работу (22 процента), события на Украине (20 процентов) и нестабильное финансовое положение (10 процентов). Впрочем, для опрошенных старше 60 лет второй по важности причиной волнений послужило здоровье и болезни.

Ранее сообщалось, что доля россиян, которые мечтают приобрести собственный загородный дом, оценивается в 82 процента. В соответствующем опросе Почта Банка приняли участие две тысячи человек в возрасте от 18 до 55 лет из разных регионов страны.

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Александра Лисица
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