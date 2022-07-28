Бывший чемпион UFC обесценил достижения Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC Энтони Петтис отказался считать Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Энтони Петтис порассуждал о достижениях россиянина Хабиба Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит Low Kick MMA.

35-летний американец и бывший чемпион UFC отказался считать Нурмагомедова величайшим бойцом в истории спорта. Он отметил, что россиянина при этом можно причислить к когорте лучших.

Петтис отметил, что по сравнению с Нурмагомедовым американец Би Джей Пенн сильнее проявил себя в спорте. Он также обесценил победу россиянина в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Он обратил внимание на то, что оппонент Нурмагомедова Эл Яквинта не был рейтинговым бойцом на момент их схватки.

«После такой победы он просто побил пару сильных парней и покинул спорт. Сложно назвать его величайшим после этого», — подытожил Петтис.

Нурмагомедов включен в Зал славы UFC. Отечественный боец трижды защитил пояс чемпиона UFC и ни разу ну уступал в профессиональной карьере. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он дрался с известными бойцами — Эдсоном Барбозой, Конором Макгрегором, Дастином Порье, Джастином Гейджи.