В Европе признали потерю Украиной «лучшего друга»

Politico: Украина лишится лучшего друга с уходом премьера Британии Джонсона

Украина потеряла «лучшего друга» в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что уход политика в отставку вызывает опасения у его союзников в Киеве. Украинские власти считают, что Лондон может не сохранить «тесные узы дружбы с Украиной».

По словам одного из политических союзников Джонсона, уход премьера с поста грозит Украине «реальными рисками». При этом «многие в старой Европе очень радуются этому», отметил он.

Издание также привело заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что Джонсона никто не сможет заменить. Глава МИД подчеркнул «химию» между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Британии, отметив, что с другим лидером такое вряд ли будет возможно.

«Несмотря на то, что мы далеко»

26 июля ушедший в отставку Джонсон вручил Зеленскому награду за лидерство имени Уинстона Черчилля во время встречи в видеоформате. Об этом пишет РИА Новости.

Несмотря на то что физически мы далеко, мне очень приятно вручить тебе эту награду, Владимир

Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

В церемонии также участвовал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Награда за лидерство имени Черчилля впервые была вручена американскому предпринимателю Биллу Гейтсу в 2006 году.

Гражданство Украины — бывшему премьеру

Ранее на Украине предложили выдать бывшему премьеру Великобритании гражданство страны и назначить его на пост премьера. Соответствующую петицию внесли на сайт президента Украины Владимира Зеленского.

В тексте петиции перечисляются положительные стороны такого решения, среди которых мировая поддержка британского политика, а также его позиция относительно специальной военной операции. Помимо этого, отмечается его образованность в политической, финансовой и юридической сферах.

Подчеркивается, что для рассмотрения петиции президентом необходимо 25 тысяч голосов, в то время как на данный момент она набрала лишь чуть более 70.

Улица имени Джонсона

До этого городской совет Хуста Закарпатской области Украины принял решение переименовать в честь Джонсона улицу Льва Толстого. В заявлении пресс-службы горсовета подчеркивается, что проблема переименования улиц являлась одной из наиболее острых.

В городе Хуст в Закарпатье улицу Льва Толстого переименовали в улицу Бориса Джонсона. Также переименованы улица Гагарина в улицу Каденюка, улица Кутузова — в улицу Северина Наливайко, улица Александра Невского — в улицу Василия Стуса городской совет города Хуст в Закарпатье

В пресс-службе Хустского горсовета заявили, что решение приняли во время заседания, на повестке которого стояли более 70 вопросов. При этом проблема переименования улиц являлась «одной из наиболее обсуждаемых за последний период среди населения и во время сессионного заседания».

Планы экс-лидера

Ранее сообщалось, чтоДжонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО. О планах политика занять этот пост стало известно газете The Telegraph.

Источники издания сообщили, что часть британских чиновников от Консервативной партии поддержали выдвижение Джонсона на должность генсека Североатлантического альянса. В частности, кандидатуру политика одобрили члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза (ЕС) Дэвид Джонс.

The Telegraph пишет, что в Вашингтоне рассматривают Джонсона на этот пост из-за его антироссийской позиции, а также из-за недоверия США к представителям стран ЕС. При этом отмечается, что для возможного назначения экс-премьера генсеком необходимо единогласное решение членов блока, на которое он не может рассчитывать. Так, собеседники газеты предрекли, что президент Франции Эммануэль Макрон не поддержит его кандидатуру.

7 июля Джонсон объявил о решении покинуть пост премьер-министра Британии. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.