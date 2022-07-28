Усик объяснил отъезд из Украины боем с Джошуа

Боксер Александр Усик заявил, что друзья уговорили его уехать из Украины ради боя с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик объяснил отъезд из страны боем с британцем Энтони Джошуа. Его слова приводятся на сайте Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Спортсмен заявил, что друзья уговорили его принять участие в поединке и сразиться за Украину, хотя он не планировал уезжать. «Я хотел, чтобы моя жена вместе с детьми уехала из Украины, но она сказала мне, что не покинет страну», — подчеркнул боксер.

Бой между британцем и украинцем пройдет 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Ради подготовки к поединку Усик принял решение покинуть Украину. По словам боксера, его поддержало множество друзей и близких.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA. Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.