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Чешский хоккеист оценил переход в СКА после предложения посадить его в тюрьму

Чешский хоккеист Дмитрий Яшкин заявил, что переговоры о переходе в СКА шли долго
Дмитрий Яшкин

Дмитрий Яшкин. Фото: David W Cerny / Reuters

Чешский нападающий Дмитрий Яшкин оценил переход в СКА после предложения со стороны двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека посадить его в тюрьму. Его слова приводятся на сайте петербуржцев.

Спортсмен заявил, что переговоры со СКА проходили долго, так как изначально он собирался перейти в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «В конечном итоге ни одно из них меня не устроило, и я решил договориться со СКА. Мне близок тот хоккей, который показывает команда — это именно тот стиль игры, который мне подходит», — подчеркнул он.

26 июля Гашек возмутился тем, что Яшкин будет выступать за СКА. Он предложил властям Чехии наказывать граждан за игру в России и сажать их в тюрьму на 15 лет.

Яшкин выступал в НХЛ с 2013 года. Всего он провел в лиге 303 матча и набрал 69 очков. Также с 2019-го по 2021-й форвард провел в московском «Динамо».

Анастасия Борисова
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Чешский хоккеист оценил переход в СКА после предложения посадить его в тюрьму
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